В Краснодаре аренда квартир подешевела почти на 3% за месяц

Медианная стоимость долгосрочной аренды квартир всех типов в Краснодаре по итогам марта 2025 года составила 29 тыс. руб. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда», за месяц показатель уменьшился на 2,9%, а за квартал — на 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По мнению экспертов, снижение цен связано с существенным ростом предложения на рынке. Количество квартир, сдаваемых в долгосрочную аренду в Краснодаре, увеличилось на 19,4% по сравнению с февралем 2025 года и в 1,7 раза относительно декабря 2024 года.

При этом интерес потенциальных арендаторов также вырос. Число просмотров объявлений о сдаче жилья на долгий срок в краевой столице поднялось на 9,5% относительно февраля 2025 года и в 1,6 раза по сравнению с декабрем 2024 года.

«Спрос на долгосрочную аренду в миллионниках сегодня держится на стабильном уровне, характерном для начала весны. Активность арендаторов выросла: в среднем объявления о сдаче квартир в марте арендаторы просматривали на 30% чаще, чем в конце 2024 года. Однако не менее активны и собственники жилья. Предложение квартир в сегменте растет из-за оживления рынка после предновогоднего периода и длинных праздников, в том числе за счет нераспроданной вторичной недвижимости»,— отметил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Всего по городам-миллионникам России медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в марте 2025 года составила 34 тыс. руб. За месяц этот показатель снизился на 2,3%, а за квартал — на 7,5%.

Наиболее значительное снижение медианной ставки аренды в течение месяца зафиксировано в Челябинске (6,4%), Санкт-Петербурге (5,7%), Омске (5%), Москве (3,2%) и Краснодаре (2,9%).

За квартал максимальное падение цен произошло в Волгограде (18,2%), Ростове-на-Дону (12,1%), Санкт-Петербурге (12%) и Челябинске (11%).

Нурий Бзасежев