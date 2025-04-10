Цветочный маркет в парке «Черное озеро», саундтреки из фильмов Миядзаки и стендап Ирины Мягковой

Казанцы смогут посетить музыкальные концерты групп «Свидание» и Beautiful Boys, рэперов Yanix и Thomas Mraz, а также исполнителей Владимира Преснякова и Сати Казановой с проектом Sati Ethnica. На этой неделе можно будет послушать саундтреки из фильмов режиссера Хаяо Миядзаки и хиты группы BTS в исполнении оркестра. В «Татнефть-арене» пройдет ледовое шоу от команды Этери Тутберидзе. На льду казанской ледовой арены стартует четвертьфинальная серия игр Кубка Гагарина с участием ХК «Ак Барс». Также в календаре событий: большой цветочный маркет, лекция о музах Марка Шагала и стендап Ирины Мягковой. Подробнее — в афише «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 14 апреля в КДК имени Ленина выступит Ирина Мягкова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ 14 апреля в КДК имени Ленина выступит Ирина Мягкова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Какие спектакли посмотреть

Где послушать музыку

Какие спортивные события посетить

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Какие спектакли посмотреть

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cпектакль «Картотека»

Фото: https: / monkazan.ru / kartoteka Cпектакль «Картотека»

Фото: https: / monkazan.ru / kartoteka

10 и 11 апреля на сцене театральной площадки MO покажут спектакль «Картотека» по одноименной пьесе классика польского авангарда Тадауша Ружевича. Режиссер Надя Кубайлат из Санкт-Петербурга представит свою версию абсурдистской пьесы о растерянности послевоенного поколения. По сюжету к главному герою постоянно «приходят» образы из прошлого и будущего и ведут с ним диалог. Начало показов в 19:00, билеты стоят от 1200 руб. (16+)

10 апреля в 19:00 в театре Камала покажут спектакль «Сагынырсызмы?» / «На закате». Действие разворачивается во время страшной бури, которую герои пережидают в здании автовокзала. Они хотят поскорее вырваться из этого странного места, но связи нет, рейсы отменены, таксисты разъехались. Путникам придется смириться со своей участью и прожить друг с другом отпущенное им время до прибытия судьбоносного автобуса. Билеты стоят от 290 руб. (16+)

11 апреля на театральной площадке «Угол» представят спектакль «История от Матвея». Постановка рассказывает о школьнике, родившемся в СССР и чье взросление пришлось на период развала Советского Союза и создания новой страны. Реальность вокруг главного героя меняется, как и он сам. Начало в 19:00, билет стоит 500 руб. (16+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный русско-татарский ситком «Мо»

Фото: https: / monkazan.ru / mon Музыкальный русско-татарский ситком «Мо»

Фото: https: / monkazan.ru / mon

12 апреля в 19:00 на сцене театральной площадки MO пройдет показ музыкального русско-татарского ситкома «Мо». Перед зрителями предстанет затянувшаяся репетиция музыкальной группы, которая никак не может довести до ума свою программу — мешают как внутренние противоречия, так и внешние обстоятельства непреодолимой силы. Билеты стоят от 380 руб. (16+)

16 апреля в КРК «Пирамида» можно будет посмотреть постановку «Мастер и Маргарита», сочетающую в себе форматы рок-оперы и театральной драмы. Спектакль по великому произведению Михаила Булгакова представляет собой музыкальное путешествие в глубины человеческих страстей в сопровождении оркестра CGM Orchestra. Начало в 19:00, билеты от 2000 руб. (12+)

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Где послушать музыку

10 апреля в Татарской филармонии имени Тукая CGM Orchestra представит программу «Хиты группы BTS для фортепиано и струнных», где прозвучат песни группы BTS — феномена корейской поп-музыки. Начало в 18:30, билеты от 800 руб. (6+)

11 апреля в детском центре «Экият» симфонический оркестр CGM orchestra исполнит программу «Музыкальные миры Хаяо Миядзаки», куда войдут саундтреки к шедеврам аниме студии Ghibli, основанной в 1985 году Хаяо Миядзаки. В программе прозвучат саундтреки из «Унесёнными призраками», «Ходячего замка», «Принцессы Мононоке», «Моего соседа Тоторо» и других фильмов. Начало в 19:00, билеты от 400 руб. (6+)

11 апреля на сцене музыкального пространства Werk выступит московский коллектив «Свидание». Музыка группы сочетает в себе романтику десятых и музыку городской влюблённости. Начало концерта в 19:00, стоимость билетов — 1500 руб. (16+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт рэп-исполнителя Yanix

Фото: официальная группа ВК YANIX Концерт рэп-исполнителя Yanix

Фото: официальная группа ВК YANIX

11 апреля в Korston состоится концерт рэп-исполнителя Yanix в рамках большого концертного тура, приуроченного к выходу нового альбома. Зрителей ждут как любимые хиты, так и новый материал артиста. Начало в 18:00, билеты от 2500 руб. (16+)

14 апреля в клубе Reborn выступит группа Beautiful Boys, признанная одним из ярких открытий 2023 года по версии критиков и музыкальных изданий. Концерт состоится в рамках продвижения нового альбома коллектива «Мы не изменимся никогда». Начало в 19:00, стоимость билетов — 2300 руб. (16+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт Владимира Преснякова

Фото: официальная группа ВК Владимир Пресняков Концерт Владимира Преснякова

Фото: официальная группа ВК Владимир Пресняков

15 апреля в «Казань-Экспо» выступит известный российский исполнитель Владимир Пресняков, в арсенале которого 10 альбомов, большая часть которых стала платиновыми. На концерте зрители смогут услышать давно знакомые и любимые хиты и новые песни из концертной программы. Начало в 18:00, билеты от 2500 руб. (6+)

15 апреля в Татарской филармонии имени Тукая выступит Симфонический оркестр Московской филармонии под руководством художественного руководителя и главного дирижера Юрия Симонова. В Казани один из знаменитых отечественных оркестров исполнит произведения Бородина, Чайковского и Дворжака. Начало в 18:30, билеты от 500 руб. (6+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт Сати Казановой с проектом Sati Ethnica

Фото: Официальная группа ВК SATI ETHNICA Концерт Сати Казановой с проектом Sati Ethnica

Фото: Официальная группа ВК SATI ETHNICA

15 апреля в КРК «Пирамида» выступит исполнительница Сати Казанова с проектом Sati Ethnica. В рамках концертного тура по городам России состоится презентация нового альбома, посвящённого духу предков и состоящего в основном из этнических композиций. Начало в 19:00, билеты от 2200 руб. (12+)

16 апреля в музыкальном пространстве Werk выступит рэп-исполнитель Thomas Mraz. Концерт состоится в рамках большого тура по городам России в поддержку нового мини-альбома Almas. Начало в 20:00, билеты — от 1400 руб. (16+)

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Какие спортивные события посетить

12 апреля на «Ак Барс Арене» казанский ФК «Рубин» проведет домашний матч с ФК «Локомотив» в рамках Российской Премьер-лиги МИР. Начало в 17:00, билеты от 400 руб.

13 апреля баскетбольный клуб «Уникс» сыграет против московского ЦСКА. Матч Единой лиги ВТБ пройдет в «Баскет-холле». Начало в 14:00, билеты на игру от 500 руб.

16 апреля казанский хоккейный клуб «Ак Барс» проведет матч с московским «Динамо». Матч серии плей-офф Чемпионата КХЛ пройдет в «Татнефть-арене». Начало в 19:30, стоимость билетов — от 1500 руб.

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Что смотреть в кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Триллер «Западня»

Фото: https: / www.kinopoisk.ru / film / 6961280 / stills / page / 1 Триллер «Западня»

Фото: https: / www.kinopoisk.ru / film / 6961280 / stills / page / 1

В прокат вышел триллер «Западня» с Энтони Хопкинсом в главной роли. По сюжету Эдди угнал роскошный автомобиль, владелец которого Уильям решает взять закон в свои руки. Эдди попадает в плен очень опасного человека. Кульминация жестокой игры в кошки-мышки произойдет в самом центре Лос-Анджелеса. (18+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Триллер «Дыхание шторма»

Фото: https: / www.kinopoisk.ru / film / 5098663 / stills / page / 1 Триллер «Дыхание шторма»

Фото: https: / www.kinopoisk.ru / film / 5098663 / stills / page / 1

Еще один триллер — «Дыхание шторма» — можно будет посмотреть в кинотеатрах с 10 апреля. Корабль с дайверами попадает в сильный шторм, в результате чего один из участников команды застревает на дне Северного моря с запасом кислорода всего на 5 минут. Экипаж принимает непростое решение рисковать кораблем и всей командой, чтобы спасти друга. (16+)

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Чем заняться еще

10 апреля в 18:30 в Галерее современного искусства пройдет первая лекция из цикла «Триумф русского авангарда: Марк Шагал», посвященная музам художника — его родном городе Витебске и жена Белле Розенфельд. Старший научный сотрудник ГМИИ РТ, культуролог Алиса Хрусталева расскажет, как они формировали художественный язык Шагала, почему он всю жизнь возвращался к образам детства, и какие символы и аллегории наполняют его картины. Билет стоит 250 руб. (6+)

11 апреля в 13:00 в Национальной библиотеке РТ пройдет занятие, посвященное публичным выступлениям. Преподаватель федеральной «Школы радио», радио-ведущая, интервьюер, диктор Альфия Замалутдинова познакомит всех желающих с упражнениями для тренировки дикции. Стоимость мастер-класса — 300 руб. (12+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление танцевального коллектива DS Crew

Фото: официальная группа ВК DS_crew_official Выступление танцевального коллектива DS Crew

Фото: официальная группа ВК DS_crew_official

11 апреля в КРК «Пирамида» выступит танцевальный коллектив DS Crew, ставший победителем танцевального шоу-проекта «Новые танцы на ТНТ». В Казани коллектив представит обновленное шоу Upgrade, где хореография соединяется с необычными световыми и звуковыми решениями. Начало в 19:00, билеты от 3000 руб.

12 и 13 апреля в Летнем доме парка «Черное озеро» пройдет цветочный фестиваль GreenMarket, в котором примут участие более 20 цветоводов с коллекциями растений и локальные бренды. На фестивале пройдет традиционный цветочный своп, где все желающие смогут обменяться домашними растениями. Маркет пройдет с 11:00 до 21:00, вход свободный.

13 апреля на «Татнефть-арене» пройдет ледовое шоу от команды тренера Этери Тутберидзе. В программе — выступления действующих спортсменов, а также показательные номера в исполнении звёзд фигурного катания мирового уровня. Участниками шоу станут Евгения Медведева, Аделия Петросян, Софья Акатьева и многие другие. Начало в 18:00, билеты от 1000 руб.

14 апреля в КДК имени Ленина выступит Ирина Мягкова — один из самых популярных стендап-комиков в России, креативный продюсер, создатель и ведущая шоу «Женский стендап». Начало в 19:00, стоимость билетов — от 3200 руб. (18+)

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Гузель Ахметгалиева