В Березовском раскрыли убийство 14-летней давности после находки останков

В Березовском (Свердловская область) следователи СКР предъявили обвинение 40-летнему местному жителю в совершении убийства, произошедшего в 2011 году, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в феврале 2011 года 38-летняя женщина снимала комнату в Березовском. В один из дней она ушла из дома, не взяв документов и не предупредив соседей. Ее поиски не дали результатов, и уголовное дело было приостановлено.

Недавно криминалисты СКР тщательно проанализировали материалы дела и вышли на след ранее судимого мужчины, которому предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство).

По новой версии следствия, в феврале 2011 года обвиняемый вывез пострадавшую в лес, где в ходе ссоры избил ее до смерти. Затем он вывез тело в Богдановичский район и спрятал в подвале заброшенной фермы.

«Скелетированные останки», предположительно принадлежащие потерпевшей, были случайно обнаружены в подвале фермы при проведении строительных работ. Назначены экспертизы для установления принадлежности останков.

«Необходимо отметить, что мужчина ранее неоднократно судим, в том числе в 2007 году — за незаконный оборот поддельных документов, в 2008 году — за мошенничество, в 2011 году за имущественное, коррупционное преступление, а также за причинение вреда здоровью. Наибольший свой срок на данный момент мужчина получил в 2012 году за совершение убийства. Освободился из колонии в Нижнем Тагиле он в 2020 году»,— отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Обвиняемый дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Полина Щуцкая