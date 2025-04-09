Сочинец угрожал соседям ножом из-за разбудившего его ребенка

Полицейские задержали 55-летнего сочинца, который 8 апреля ворвался с ножом в квартиру соседей на улице Каспийской, угрожая расправой из-за шума ребенка. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Сочи полиция проводит проверку по факту инцидента с вооруженным нападением в жилом доме. 8 апреля на улице Каспийской, 68 мужчина ворвался в квартиру соседей с ножом, угрожая расправой.

По информации из местного паблика, злоумышленник кричал, что «всех зарежет», объясняя свою агрессию тем, что его разбудил ребенок, прошедший по этажу с сумкой. После конфликта нападавший вернулся в свою квартиру.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции Адлерского района задержали 55-летнего подозреваемого и доставили его в отдел. Нож был изъят и направлен на экспертизу.

Сейчас сочинцу избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Правоохранительные органы продолжают проверку для принятия дальнейшего решения.

Мария Удовик