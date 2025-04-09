«Парма» уступила «Зениту» в гостях

«Парма» в Санкт-Петербурге в матче Единой лиги ВТБ проиграла местному «Зениту». Итог поединка 105:90 в пользу хозяев паркета. На протяжении почти всего матча баскетболисты пермской команды шли на равных с соперником и даже лидировали, но на концовку сил не хватило. Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард гостей Самсон Руженцев, набравший 29 очков.

Победа стала для «Зенита» 38-й в сезоне и позволила досрочно выиграть регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ.

У «Пармы» осталась седьмая позиция в турнирной таблице, и последний матч подопечные Евгения Пашутина проведут дома 12 апреля против БК «ПАРИ-НН».