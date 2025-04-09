В Екатеринбурге пройдет первый фестиваль хорового искусства «Пасха Велия»

С 20 по 23 апреля в Екатеринбурге состоится «I Уральский большой международный фестиваль хорового искусства Пасха Велия», сообщили организаторы из «Синара Центра».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Синара центра» Фото: пресс-служба «Синара центра»

Фестиваль призван возродить и популяризировать русскую хоровую культуру. Его программа сочетает в себе исполнение пасхальных песнопений с современной хоровой музыкой и представит как канонические духовные произведения, так и современные композиции.

«"Пасха Велия" — это не просто фестиваль, это платформа для диалога между традициями и современностью, место встречи разных поколений и поиск новых смыслов в хоровом искусстве»,— отметила генеральный директор «Синара-Центра» Ирина Домина.

В фестивале примут участие вокально-хоровой ансамбль «Sinara Singers», хор «Доместик», детские хоровые коллективы Екатеринбурга и «Денис Мажуков&Band». В храмах Екатеринбурга пройдет марафон хоровых концертов. Кроме того, в рамках мероприятия выступят известные хоровые коллективы уральского региона, хормейстеры России, Азербайджана и Беларуси. На площадках Екатеринбурга пройдут концерты, мастер-классы, конференции и творческие дебаты.

Фестиваль завершится концертом семи хоровых коллективов, которые объединятся в сводный хор из более чем двухсот человек для исполнения заглавного произведения мероприятия «О, Пасха Велия».

Полина Щуцкая