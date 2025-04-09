«Нестабильность поступлений сельхозналога затрудняет планирование местных бюджетов»

Южно-Российская парламентская ассоциация (ЮРПА) поддержала инициативу Думы Ставрополья об обращении к правительству РФ по вопросу внесения изменений в Бюджетный кодекс РФ изменения подхода к распределению единого сельхозналога (ЕСХН). В частности, ЮРПА поддержала предложение ставропольчан о зачислении доходов от единого сельхозналога в полном объеме не в местные бюджеты, как это происходит сейчас, а в бюджет субъекта РФ с условием последующей передачи регионом таких доходов муниципалитетам по единым нормативам отчислений. С чем связана эта инициатива, разъясняет председатель бюджетного комитета Думы Ставропольского края Иван Ковалев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: dumask.ru Фото: dumask.ru

«Единый сельскохозяйственный налог введен в 2002 году для повышения эффективности сельхозпроизводства и стимулирования сельских товаропроизводителей к рациональному использованию угодий. Сейчас поступления от его уплаты зачисляются в бюджеты муниципальных образований по нормативу 100%.

Сегодня аграрный сектор зачастую сталкивается с рядом системных проблем, таких как климатические колебания, дисбаланс цен между промышленными и сельскохозяйственными товарами, а также дефицит материально-технических ресурсов. Эти факторы напрямую сказываются на нестабильности поступлений единого сельскохозяйственного налога. Как следствие, формирование доходной части бюджетов муниципалитетов становится непредсказуемым. Это снижает их финансовую устойчивость и ограничивает возможности социально-экономического развития территорий.

К примеру, в структуре налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ставропольского края удельный вес единого сельхозналога невелик и в целом на протяжении последних лет менялся не сильно: с 0,62% в 2021 году до 0,66% в 2024 году.

Однако доля единого сельхозналога в бюджетах муниципальных образований составляет 18–28%, и неисполнение этого источника дохода существенно влияет на наполнение доходами и, соответственно, исполнение расходных обязательств местных бюджетов.

Инициатива Ставропольского края была представлена в ходе заседания 42-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. Наши коллеги из регионов поддержали обращение к правительству РФ по вопросу внесения изменений в Бюджетный кодекс, предусматривающих зачисление доходов от единого сельхозналога в полном объеме в бюджет субъекта Российской Федерации с условием передачи субъектом таких доходов в местные бюджеты по единым нормативам отчислений.

Стабильное поступление денежных средств в местные бюджеты, безусловно, поможет решать вопросы социально-экономического развития территорий, повышения качества жизни граждан, развития инфраструктуры и других важных направлений».