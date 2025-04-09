Возрожденные из шерсти

В соцсетях обсуждают фотографии создателя саги «Игра престолов» с белым щенком на руках. На снимке писатель Джордж Мартин держит лютоволка, о котором рассказал всему миру в своем фэнтези-бестселлере. Животное вывела американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences. Это первая успешная попытка ученых возродить вид, вымерший, предположительно, около 12 тыс. лет назад. Генетики воспользовались ДНК из найденных останков гигантских волков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: georgerrmartin.com, @georgerrmartin.com Фото: georgerrmartin.com, @georgerrmartin.com

Применив технологии клонирования и редактирования генов, они с помощью суррогатной матери (домашней собаки) вывели щенят. Их назвали Ромул, Рем и Кхалиси. Волчата на 20-25% крупнее серых сородичей, питаются смесью говядины, оленины, конины и специально разработанного корма. Местонахождение лютоволков засекречено. В компании ищут возможности для безопасного перемещения животных в дикую природу, говорит сооснователь Colossal Biosciences Бен Ламм:

«Сейчас мы активно работаем с партнерами, чтобы найти решения и места, куда эти животные отправятся в будущем. Очень важно сказать, что все это делается в рамках масштабной сети. Важно сотрудничать с местными землевладельцами, местными органами власти, коренными народами и широкой общественностью, чтобы это было безопасно и приемлемо для всех, а также полезно для экосистемы и самих животных».

Генетики такое «воскрешение» вида не подтверждают. Созданные щенки не имеют никакого отношения к древним животным, говорит кандидат биологических наук, генетик Кирилл Волков: «Они, конечно, этого лютоволка не воскресили, а просто модифицировали, изменили 14 генов у обычного волка. Часть этих генов приблизит его фенотип, то есть внешний вид, к животном, которые жили при мамонтах и шерстистых носорогах. Для сравнения — у человека 23 тыс. генов. Представьте, что изменили 14 из них. Вот и все.

До лютоволка еще очень и очень далеко. Это ни в коем случае не клонирование.

В этом случае вы берете фактически всю ДНК, все ядро и пересаживаете в другую клетку. А здесь из всей ДНК, которая есть в ядре, выбрали не то что меньше 1%, а меньше 0,0001%. Что касается продолжительности жизни, то мы с этим играть-то еще не научились. Подбираемся к тому, чтобы ее регулировать, но, по-моему, так до сих пор еще и не подобрались».

Идея о возвращении давно вымерших видов животных вызывает споры как среди ученых, так и среди обычных граждан. Этично ли совершать такие эксперименты? Лютоволки в дикой природе, скорее всего, не смогут выжить, считает кинолог Евгений Пудеев: «У любого животного, если оно попадает в определенную среду, есть импринтинговый период. Детеныш запечатлеет, например, породное поведение собаки и станет его копировать, поэтому, возможно, в будущем вырастет очень похожим на мать ужимками, прыжками. Если за животным ухаживают люди, то оно будет взаимодействовать с ними.

Я сомневаюсь, что лютоволков выпустят в естественную природу из лаборатории. Полноценной волчьей жизнью эти щенки никогда не заживут.

Более того, они не родились в логове и не воспитаны волками, которые обитали бы именно в этой климатической зоне. Смогут ли они оставить потомство, будет ли это потомство на генетически модифицированном материале воспроизводиться?»

В американском сегменте сети уже есть предложения по продаже якобы щенков лютоволка. Правда, заводчики не предлагают белых окрасов. Стоимость одной особи может составлять порядка $3,5 тыс.

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Юлия Савина