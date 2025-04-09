Возрожденные из шерсти
Насколько лютоволки, выведенные в Далласе, схожи с древними сородичами
В соцсетях обсуждают фотографии создателя саги «Игра престолов» с белым щенком на руках. На снимке писатель Джордж Мартин держит лютоволка, о котором рассказал всему миру в своем фэнтези-бестселлере. Животное вывела американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences. Это первая успешная попытка ученых возродить вид, вымерший, предположительно, около 12 тыс. лет назад. Генетики воспользовались ДНК из найденных останков гигантских волков.
Фото: georgerrmartin.com, @georgerrmartin.com
Применив технологии клонирования и редактирования генов, они с помощью суррогатной матери (домашней собаки) вывели щенят. Их назвали Ромул, Рем и Кхалиси. Волчата на 20-25% крупнее серых сородичей, питаются смесью говядины, оленины, конины и специально разработанного корма. Местонахождение лютоволков засекречено. В компании ищут возможности для безопасного перемещения животных в дикую природу, говорит сооснователь Colossal Biosciences Бен Ламм:
«Сейчас мы активно работаем с партнерами, чтобы найти решения и места, куда эти животные отправятся в будущем. Очень важно сказать, что все это делается в рамках масштабной сети. Важно сотрудничать с местными землевладельцами, местными органами власти, коренными народами и широкой общественностью, чтобы это было безопасно и приемлемо для всех, а также полезно для экосистемы и самих животных».
Генетики такое «воскрешение» вида не подтверждают. Созданные щенки не имеют никакого отношения к древним животным, говорит кандидат биологических наук, генетик Кирилл Волков: «Они, конечно, этого лютоволка не воскресили, а просто модифицировали, изменили 14 генов у обычного волка. Часть этих генов приблизит его фенотип, то есть внешний вид, к животном, которые жили при мамонтах и шерстистых носорогах. Для сравнения — у человека 23 тыс. генов. Представьте, что изменили 14 из них. Вот и все.
До лютоволка еще очень и очень далеко. Это ни в коем случае не клонирование.
В этом случае вы берете фактически всю ДНК, все ядро и пересаживаете в другую клетку. А здесь из всей ДНК, которая есть в ядре, выбрали не то что меньше 1%, а меньше 0,0001%. Что касается продолжительности жизни, то мы с этим играть-то еще не научились. Подбираемся к тому, чтобы ее регулировать, но, по-моему, так до сих пор еще и не подобрались».
Идея о возвращении давно вымерших видов животных вызывает споры как среди ученых, так и среди обычных граждан. Этично ли совершать такие эксперименты? Лютоволки в дикой природе, скорее всего, не смогут выжить, считает кинолог Евгений Пудеев: «У любого животного, если оно попадает в определенную среду, есть импринтинговый период. Детеныш запечатлеет, например, породное поведение собаки и станет его копировать, поэтому, возможно, в будущем вырастет очень похожим на мать ужимками, прыжками. Если за животным ухаживают люди, то оно будет взаимодействовать с ними.
Я сомневаюсь, что лютоволков выпустят в естественную природу из лаборатории. Полноценной волчьей жизнью эти щенки никогда не заживут.
Более того, они не родились в логове и не воспитаны волками, которые обитали бы именно в этой климатической зоне. Смогут ли они оставить потомство, будет ли это потомство на генетически модифицированном материале воспроизводиться?»
В американском сегменте сети уже есть предложения по продаже якобы щенков лютоволка. Правда, заводчики не предлагают белых окрасов. Стоимость одной особи может составлять порядка $3,5 тыс.
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