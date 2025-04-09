«В интересах сторон договориться»

Власти Китая призвали граждан с осторожностью путешествовать в США на фоне ухудшения отношений двух стран в связи с торговой войной. Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о намерении защитить Панамский канал от влияния КНР. Пекин, в свою очередь, обвинил Вашингтон в шантаже и попытках создавать военные угрозы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает серьезного обострения между двумя ядерными державами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп продолжает крушить мировой порядок в режиме большого шоу. Свои действия он уже подкрепил неоднозначным народным выражением. Цитировать его не будем, так как большинство читателей, наверное, уже в курсе. Торговая война набирает обороты. Чем все это закончится, не совсем понятно. Ясность есть лишь в одном вопросе: основа нынешнего кризиса — это противостояние США и «коммунистического Китая» (так его стали называть в команде 47-го президента Америки). Остальные участники как бы второстепенны. Здесь прослеживается аналогия: раньше был Советский Союз, теперь Китайская Народная Республика, ведомая Компартией и лично председателем Си Цзиньпином. Он, кстати, вызов принял и готов к бою. Можно сказать, что не совсем правильно сводить все происходящее исключительно к экономике, это именно системный конфликт. Экономика есть следствие, а не причина. Хотя бы потому, что коммунистический метод хозяйствования отличается от капиталистического, и эти два полюса едва ли совместимы.

Разгадать замысел Дональда Трампа совсем несложно. Он готов петь дифирамбы, чтобы подтолкнуть оппонента к сделке, но в случае отказа республиканец переходит к мерам давления. В частности, планомерно повышает ставки, всем видом показывая, что рука не дрогнет и он пойдет на любые меры, чтобы добиться нужного результата. Проблема только в том, что уже скоро 100 дней его президентства, а ни одной цели еще не достигнуто. В мире это прекрасно понимают и начинают делать соответствующие выводы, мол, слабоват нынешний хозяин Белого дома. Заявления делает яркие, но вот с конкретными делами сложнее.

И вот это самое опасное, поскольку, если не помогают пошлины и тарифы, значит, по логике вещей могут заговорить и пушки.

Хорошо, если хватит ума вовремя остановиться. Но так бывает, что ситуация иногда выходит из-под контроля. Впрочем, не будем пугать общественность ядерным пеплом. В интересах сторон сесть и договориться. Однако пока есть на планете Земля разные политические системы, конфликт между ними неизбежен. Просто раньше удавалось вести войну скрытно, как это модно говорить, гибридным способом, а сейчас решили перейти к относительно жесткой фазе. Пока что на уровне экономики, а дальше всякое может случиться. А что же Россия? Судя по всему, ей предлагают выбирать сторону и быть либо с одними, либо с другими. Видимо, поделить мир на троих уже не получится. Хотя теоретическая возможность, конечно же, остается.

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Дмитрий Дризе