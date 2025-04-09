Главные новости 9 апреля. Кавказ

Микроавтобус с 580 кг взрывчатки, следовавший из Польши и арестованный в Бресте, направлялся Пятигорск.

Ставропольский край в 2024 году увеличил экспорт кондитерских изделий в Китай в девять раз. В КНР было поставлено 166 т сладостей на сумму 250 тыс. долларов США.

Специалисты планируют уничтожить неразорвавшиеся боевые заряды, обнаруженные на беспилотниках, сбитых в Моздокском районе Северной Осетии.

В начале 2025 года санатории Ставропольского края возглавили рейтинг российских здравниц по объему доходов. Общая выручка достигла 6,1 млрд руб., что на 27% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Социальный фонд России опроверг информацию о причастности сотрудников ставропольского отделения ведомства к уголовному делу Тимура Кириченко.

Уровень конкуренции на рынке хлебопечения в Северо-Кавказском федеральном округе по итогам 2024 года достиг лишь 0,5 предприятий на 10 тыс. населения, в то время как общероссийский показатель составляет 1,2.

Северо-Кавказский федеральный университет станет базой для первого в России колледжа креативных индустрий, который будет готовить специалистов среднего профессионального образования для перспективных творческих отраслей.