Производители оборудования из Краснодара получат поддержку в рамках нацпроектов

Две краснодарские компании «Холкор» и «Сормат» присоединились к федеральному и региональному проектам, нацеленным на повышение эффективности производства, внедрение бережливых технологий и современных управленческих решений. Участие в инициативах позволит местным производителям развиваться и укреплять конкурентоспособность, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Компания «Холкор» вошла в федеральный проект «Производительность труда», который с 2025 года является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие занимает лидирующие позиции в регионе по проектированию и строительству фрукто- и овощехранилищ, морозильных и холодильных складов. Фирма создает объекты для длительного хранения продукции и зарекомендовала себя надежным партнером агропромышленных предприятий.

ООО «Сормат» стало участником регионального проекта «Бережливый регион», запущенного в Краснодарском крае в 2025 году. Организация специализируется на разработке и изготовлении оборудования для консервирования, сыроделия и виноделия, а также мини-производств. За 20 лет работы компания освоила выпуск более 500 наименований продукции и владеет патентами на полезные модели и изобретения. Благодаря участию в проекте «Сормат» получит комплексную поддержку от Регионального центра компетенций на всех этапах внедрения принципов бережливого производства.

В федеральном проекте «Производительность труда» могут участвовать предприятия четырех базовых несырьевых отраслей: обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства и транспорта. Для участия годовая выручка компании должна составлять не менее 400 млн руб., а доля иностранного капитала не должна превышать 50%. К проекту также подключена туристическая сфера с объемом выручки от 180 млн руб.

Участники обоих проектов из Краснодара имеют возможность пройти бесплатное обучение инструментам и методикам бережливого производства на платформе производительность.рф.

Анна Гречко