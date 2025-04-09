Прокуратура проверяет факт загрязнения реки фильтратом со свалки в Новороссийске

Министерство природных ресурсов Краснодарского края совместно с Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой зафиксировало загрязнение левого притока реки Озерейки в Новороссийске. Нарушения были выявлены в ходе обследования, проведенного 26 марта в районе полигона твердых коммунальных отходов, находящегося в эксплуатации ООО «Терра-Н», передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

Установлено, что в результате сброса сточных вод, предположительно фильтрата с участка захоронения ТКО, произошло загрязнение почвенного покрова на протяженности около 1 км, при ширине загрязненного участка от 1,5 до 10 м. Кроме того, зафиксировано попадание отходов в водный объект — ручей, впадающий в реку Озерейку.

С места происшествия отобраны пробы воды и почвы, которые в настоящее время проходят количественный химический анализ в краевом информационно-аналитическом центре экологического мониторинга. Обнародование результатов ожидается 17 апреля.

Все материалы обследования направлены в Азово-Черноморскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Надзорным органом инициирована комплексная проверка.

Вячеслав Рыжков