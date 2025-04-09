РНПК повысила на 14% объем начисленной перестраховочной премии в 2024 году
Объем начисленной перестраховочной премии Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) составил 104,2 млрд руб. по итогам 2024 года. Это на 14% выше прошлогоднего показателя, рассказала «Ъ» президент—председатель правления РНПК Наталья Карпова. По ее словам, инвестиционный доход компании на фоне высоких ставок 2024 года достиг 26 млрд руб.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Госпожа Карпова отметила, что уровень инвестиционного дохода РНПК позволил компенсировать сильную волатильность технического результата по перестрахованию, возникшую из-за резкого роста убытков в 2022–2024 годах.
«За последние три года, в течение которых роль РНПК в экономике страны значительно возросла, портфель рисков относительно стабилен, объем входящих премий практически не меняется, небольшой рост связан с увеличением лимита или доли РНПК в риске и инфляцией»,— заключила глава РНПК.
Подробнее читайте в интервью Натальи Карповой.