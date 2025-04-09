РНПК повысила на 14% объем начисленной перестраховочной премии в 2024 году

Объем начисленной перестраховочной премии Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) составил 104,2 млрд руб. по итогам 2024 года. Это на 14% выше прошлогоднего показателя, рассказала «Ъ» президент—председатель правления РНПК Наталья Карпова. По ее словам, инвестиционный доход компании на фоне высоких ставок 2024 года достиг 26 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Госпожа Карпова отметила, что уровень инвестиционного дохода РНПК позволил компенсировать сильную волатильность технического результата по перестрахованию, возникшую из-за резкого роста убытков в 2022–2024 годах.

«За последние три года, в течение которых роль РНПК в экономике страны значительно возросла, портфель рисков относительно стабилен, объем входящих премий практически не меняется, небольшой рост связан с увеличением лимита или доли РНПК в риске и инфляцией»,— заключила глава РНПК.

Подробнее читайте в интервью Натальи Карповой.