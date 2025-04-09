В Астрахани возбудили дело о незаконном приобретении 13,8 т рыбной продукции

Следственный отдел по Советскому району Астрахани СУ СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело о приобретении и хранении в целях сбыта более 13,8 тонны немаркированной рыбной продукции (п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ) в отношении директора фирмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, фигурант незаконно приобрел более 13,8 тонны частиковых видов рыбы на сумму свыше 3,8 млн руб. Он хранил эту продукцию на территории рыбоперерабатывающего цеха в Советском районе Астрахани с намерением в дальнейшем сбыть ее.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Павел Фролов