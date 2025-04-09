Студентов из Камеруна осудили за избиение подростка в Краснодаре

Граждане Камеруна Балогуе Исай Джуниор и Фоэ Манга Жан Пьер Эме признаны виновными в причинении травм несовершеннолетнему из хулиганских побуждений, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Балогуе Исай Джуниор приговорен к двум годам и трем месяцам колонии-поселения, Фоэ Манга Жан Пьер Эме — к двум годам.

Камерунцы приехали в Краснодар для учебы в одном из высших учебных заведений. Первомайский райсуд Краснодара установил, что 28 августа 2024 года подсудимые, находясь недалеко от торгового центра «Гран», вступили в конфликт с незнакомым подростком. В ходе ссоры один из африканцев разбил бутылку и несколько раз ударил несовершеннолетнего осколком по рукам, а затем оба студента нанесли подростку удары руками и ногами.

Оба гражданина Камеруна были взяты под стражу после оглашения приговора. В случае вступления судебного решения в силу их отправят в колонию-поселение под конвоем.

Анна Перова, Краснодар