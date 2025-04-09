В Челябинске ликвидировали пожар в трамвайном депо

В трамвайном депо №2 в Челябинске произошел пожар. Возгорание началось во время утилизации старых вагонов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар начался около 16:30 в трамвайном депо №2 на Свердловском тракте. При утилизации старых трамваев на открытой территории проводились огневые работы. В результате загорелась обшивка салонов трех вагонов.

В ликвидации пожара участвовали 16 человек и четыре единицы техники. Никто не пострадал. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.