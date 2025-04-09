Временный поверенный в делах Румынии Бурда вызвана в МИД России

В департамент государственного протокола МИДа вызвали временного поверенного в делах Румынии в России Лилиану Бурду. Пресс-служба МИДа опубликовал короткое видео, на котором видно, как госпожа Бурда прибывает в здание министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В Департамент государственного протокола МИД России вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда»,— сказано в сообщении ведомства. О причинах вызова в министерстве ничего не сообщили.

5 марта МИД Румынии объявил персонами нон грата военного атташе при российском посольстве в Бухаресте и его заместителя. В качестве причины назывались их действия, «противоречащие Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года». Власти РФ тогда назвали решение необоснованным и пообещали ответные меры.