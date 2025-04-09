Общий объем инвестиций в термальный комплекс «Пляж» в Казани составил 1,7 млрд руб., сообщила пресс-служба Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем инвестиций в термальный комплекс «Пляж» в Казани составил 1,7 млрд рублей

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Объем инвестиций в термальный комплекс «Пляж» в Казани составил 1,7 млрд рублей

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Комплекс создан при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его площадь составляет 12,6 тыс. кв. м.

На территории объекта расположены 11 бань различных типов, шесть хаммамов и шесть бассейнов, включая круглогодичный уличный. Также работают SPA-центр и специальные зоны для занятий йогой и медитацией.

По словам председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, новый объект расширяет возможности для оздоровления и релаксации, предлагая альтернативные виды отдыха.

«Термальный комплекс станет еще одной точкой притяжения для туристов, посещающих нашу республику, и внесет значительный вклад в популяризацию Казани как привлекательного направления для круглогодичного отдыха», — отметил господин Иванов.

Артём Дергунов