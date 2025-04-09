Троих жителей Новороссийска обвиняют в похищении и убийстве женщины

В Новороссийске передано в суд дело в отношении Ридвана Алиева, Ашота Агаяна и Карена Торояна, которые обвиняются в похищении и убийстве женщины, а также в вымогательстве выкупа у ее мужа, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Злоумышленникам предъявлено обвинение еще в двух убийствах, а также в бандитизме, угонах автомобилей, кражах, незаконном обороте оружия. По данным следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю, в ноябре 2023 года один из обвиняемых увидел женщину на дорогом автомобиле и решил похитить ее для получения выкупа. Мужчина привлек к совершению преступления двух своих знакомых, фигуранты угнали автомобиль, выследили женщину, увезли в лес и убили, нанеся ей множественные ножевые ранения, а тело спрятали в ручье, забросав ветками.

Бандиты забрали у погибшей часы марки Rolex стоимостью 1,9 млн руб. Затем участники банды потребовали у супруга женщины выкуп в биткойнах на сумму, эквивалентную 87 млн руб.

Мужчина обратился в правоохранительные органы, бандиты были задержаны. В ходе следствия выяснилось, что на счету банды еще два убийства. В июле 2023 года злоумышленники убили мужчину в Смоленской области и похитили его автомобиль. В августе 2023 года в Крымском районе Краснодарского края они убили своего сообщника. Фигуранты дела не признают себя виновными.

Анна Перова, Краснодар