Полиция Кубани опровергла информацию о смертельном ДТП в Новороссийске

Полиция Краснодарского края опровергла информацию о ДТП с пятью погибшими в Новороссийске, которую распространили пользователи в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в местных Telegram-каналах публиковались сведения о том, что водитель Lada Kalina устроил гонки, что якобы привело к аварии. Полиция призывает граждан быть осторожными и не доверять сообщениям из мессенджеров и социальных сетей, не получившим официального подтверждения.

В ведомстве также напомнили, что СМИ и блогерам следует обращаться за официальной информацией в пресс-службу полиции Кубани.

Анна Гречко