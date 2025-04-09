Верховный суд Удмуртии объяснил низкое число оправдательных приговоров

Суды Удмуртии вынесли девять оправдательных приговоров в 2024-м, что составляет 0,2% от общего числа осужденных, рассказал корреспонденту «Ъ-Удмуртия» зампредседателя Верховного суда Удмуртии—председатель уголовной коллегии Владимир Красноперов на пресс-конференции 9 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Горбунов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Горбунов, Коммерсантъ

«Оправдательные приговоры в республике, как правило, выносят в 100% случаев, когда государственное обвинение не предоставило доказательств виновности лица»,— сказал господин Красноперов, напомнив, что в СМИ часто «муссируется» история с низким числом оправдательных приговоров.

«С другого ракурса, нельзя ли сказать, что органы следствия и прокуратуры ненадлежащим образом выполнили свои функции и направили в суд дело с лицом, заведомо в отношении которого отсутствуют доказательства? Это (оправдательные приговоры.— "Ъ-Удмуртия") "лакмусовая бумажка" качества уголовного расследования»,— добавил зампредседателя.

При этом наблюдается сокращение количества уголовных дел с нарушениями процессуальных сроков — с 44 в 2023-м до 8 в 2024-м. Последний показатель составляет 0,16% от общего числа завершенных в том году дел. В 2025-м оправдательных приговоров не выносилось.