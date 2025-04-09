На въезде в Инорс построят 13 многоэтажных домов

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной Сельской Богородской и Петрозаводской улицами в створе Дунайской улицы и проектируемой улицей в Калининском районе Уфы площадью 34,3 га. Проекты были разработаны по заказу ООО «Специализированный застройщик - Управление комплексной застройки №13 КПД».

Сейчас на этой территории находятся малоэтажные и среднеэтажные многоквартирные жилые дома, поликлиника, специальная пожарно-спасательная часть №28 Калининского района, общежитие и инженерные сооружения.

По данным Башкультнаследия, на Сельской Богородской улице расположены выявленные объекты культурного наследия «Ансамбль застройки 1930 — 1936-х».

Проектами предусмотрен снос части жилых домов объемом 15,5 тыс. кв. м и зданий общественного и коммунального назначения объемом 38,1 тыс. кв. м.

На участке построят 13 многоэтажных жилых домов высотой от 17 до 25 этажей с общей площадью квартир 199,95 тыс. кв. м и встроенных помещений — 5,87 тыс. кв. м, общеобразовательную школу на 1,65 тыс. учеников и два детских сада по 210 мест.

ООО «Специализированный застройщик — Управление комплексной застройки № 13 КПД», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2021 года в Уфе. Владельцем является Вадим Авхадеев. Выручка строительной компании в 2024 году составила 849 тыс. руб., убыток — 5,767 млн руб.

Майя Иванова