Спецслужбы Киргизии разъясняют гражданам запрет на ношение никаба

Правоохранительные органы и спецслужбы Киргизии проводят профилактическую работу среди граждан республики. Они рассказывают им о запрете носить никаб, а также «объемную неопрятную бороду» в общественных местах, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности страны.

Силовые органы занимаются этим в соответствии с новым законом о свободе вероисповедания и религиозных объединениях. С 1 февраля закон запрещает носить одежду, которая не позволяет идентифицировать человека. За появление в никабе в общественном месте предусмотрен штраф в размере 20 тыс. сомов. «Пока ведутся разъяснительные мероприятия среди населения»,— заявили в спецслужбе. Мужчинам объясняют, что если они носят бороду, то должны ухаживать за ней.

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана поддержали запрет носить никабы, передает агентство АКИpress. В религиозном ведомстве заявили, что по исламу ношение такой одежды необязательно, а иногда даже является харамом — например, во время хаджа. Также в управлении добавили, что никаб — это чуждое явление для культуры страны.

Законопроект о запрете на густые бороды и никабы парламент Киргизии разработал осенью 2024 года. Депутаты объяснили инициативу стремлением обеспечить «общественную безопасность». Также закон запрещает обращать в свою религию последователей других вероучений, религиозно нейтральных людей и атеистов.

Александр Рыльский