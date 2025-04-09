В 2025 году в одном из ТОС Сочи реконструируют энергоснабжение

В 2025 году в Сочи планируют обновить объекты энергоснабжения в ТОС Волконка. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В ТОС Волконка проживает около 1,3 тыс. человек, и здесь расположены три улицы: Андреевская, Дружная и Ольховая. Жители не раз выражали беспокойство по поводу качества электроснабжения. В прошлом году была построена новая трансформаторная подстанция и проложена 500-метровая воздушная линия. В этом году планируется реконструкция трансформаторной подстанции на улице Ольховой и воздушной линии протяженностью 700 м, отметил глава администрации Лазаревского района Максим Ермолаев.

Также предусмотрено строительство воздушной линии 0,4 кВ длиной 250 м от стадиона в сторону Нижней Волконки. В рамках муниципальной программы по реконструкции освещения на 2023–2025 годы обновят уличное освещение от дома 42 до дома 32б на улице Ольховой, установив 45 опор и 49 светильников.

В ТОС уже заменены участки водовода на улице Ольховой и Андреевской. Для обеспечения стабильного водоснабжения восстановлены резервуары в Верхней Волконке и запущена система водоснабжения через них.

При поддержке социальных партнеров на улице Ольховой было построено футбольное поле с игровыми комплексами для детей. На встрече также обсуждались вопросы газификации домов, укрепления береговой линии на пляже и реконструкции ливневой канализации до железнодорожной станции.

Мария Удовик