Государственный долг Татарстана в 2024 году сократился на 13,6 млрд руб. Об этом в ходе совместного заседания Комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам и Экспертного совета при комитете сообщил заместитель министра финансов Республики Татарстан Алексей Шишкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Республика Татарстан сократила госдолг на 13,6 млрд рублей в 2024 году

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Республика Татарстан сократила госдолг на 13,6 млрд рублей в 2024 году

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В процентном соотношении госдолг республики сократился на 11% за год и составил по итогам на 1 января 2025 года 112,1 млрд руб. Годом ранее эта сумма составляла 125,7 млрд руб.

В 2024 году списание по кредитам достигло 9,5 млрд руб., долговая нагрузка — 22,5%. Погашен бюджетный кредит на строительство объектов по федеральным проектам, включая «Жилье», «Современная школа» и другие.

Также начато погашение долгосрочного кредита на инфраструктурные проекты и задолженность по реструктуризированным обязательствам.

Кроме того, господин Шишкин сообщил, что просроченной задолженности у республики нет.

Артём Дергунов