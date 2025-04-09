ООО «Башкирэнерго» вновь в лидерах качества услуг по техприсоединению

В последние годы ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК») неизменно входит в лидеры рейтинга качества услуг по технологическому присоединению к электросетям, составляемого рейтинговым агентством «Энергоньюс Медиа». По итогам 2024 года компания вновь подтвердила стабильность своих результатов, став «серебряным» призером среди 57 крупнейших региональных сетевых компаний и филиалов межрегиональных компаний России. Критериями рейтинга стали средние показатели срока осуществления техприсоединения потребителей к электросетям в четырех группах присоединяемой мощности. Второе место компания заняла, набрав высокий средний балл по всем номинациям.

Техприсоединение потребителя в д. Суровка Уфимского района Башкирии

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В трех номинациях ООО «Башкирэнерго» вошло в десятку лучших компаний страны, в одной – в ТОП-20. Так, в категории «до 15 кВт включительно» компания заняла девятую строчку рейтинговой таблицы, в категории «15 – 150 кВт» - одиннадцатую, в категории «150 – 670 кВт» - четвертую и в категории «не менее 670 кВт» - шестую.

Напомним, в 2024 году ООО «Башкирэнерго» присоединило к своим сетям 15526 потребителей, что на 5,5% больше, чем в 2023 году. Качественная и оперативная работа компании по техприсоединению потребителей позволяет создавать комфортные условия для строительства жилья и развития экономики региона, в целом.

ООО «Башкирэнерго»