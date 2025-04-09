Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о проекте: его географии и условиях для участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фестиваль «Смена» Фото: Фестиваль «Смена»

С апреля по сентябрь в России проходит совершенно новый огромный по географическому охвату фестиваль паблик-арта с названием «Смена». Представляете охват: от Крайнего Севера (Мурманская область) до Дальнего Востока (Приморский край)? 14 промышленных рабочих поселков и маленьких городков; республики Бурятия и Хакасия; Хабаровский, Красноярский, Пермский и Ставропольский края; Свердловская, Кемеровская и Волгоградская области…

Куратором проекта стал известный стрит-артист Владимир Абих. Он родился в признанной столице отечественного уличного искусства Екатеринбурге, живет в Санкт-Петербурге, где тоже уделяют паблик-арту пристальное внимание. Дам слово Владимиру: «Особенностью фестиваля является его очень широкая география, от Крайнего Севера до Дальнего Востока. Участвуют 14 рабочих городов и поселков, в которых будут создаваться муралы лучших художников России. Главная задача — создать современные точки притяжения, которые подсветят очень важную роль для страны небольших рабочих поселков. И хочется создать такие работы, которыми будет хотеться делиться не только в регионах, но и по всей России».

Итак, до 1 мая фестивальной командой фестиваля объявлен open call, в котором, что интересно, принять участие могут все желающие независимо даже от уровня образования. Как сказал Владимир, «пусть подают заявки, мы им поможем». «Мы» — это члены жюри: питерские уличные художники, музейные сотрудники и представители Фонда Мельниченко, который стал стратегическим партнером фестиваля.

1 июня станут известны победители, а с июня по сентябрь они будут разъезжать по городам и весям и расписывать брандмауэры домов. Кстати, на сайте фестиваля «Смена» размещены четкие данные предлагаемых для росписи площадок и стен, с размерами и фотографиями. Как говорит Абих, «я же сам художник, и знаю, что для художников необходимо».

Дмитрий Буткевич