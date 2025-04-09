В Челябинской области «Бессмертный полк» планируется провести в очном формате

В этом году в Челябинской области планируется провести шествие «Бессмертного полка» в очном формате. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ

«По разным причинам мы не делали этого несколько лет. Но считаю, что в год юбилея Великой Победы у жителей региона должна быть возможность выйти на улицы с портретами наших героев»,— написал глава региона и подчеркнул, что особое внимание будет уделено обеспечению мер безопасности.

По словам губернатора, выбор формата шествия остается за муниципалитетами.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», последние два года шествие «Бессмертного полка» в Челябинской области проходило в онлайн-формате. В 2022 году в Челябинске прошла очная акция. Участники шествия прошли по проспекту Ленина от агроинженерного университета до Вечного огня. До этого последняя очная акция проводилась в 2019 году.