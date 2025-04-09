В Прикамье нефтяник спас тонущего рыбака, рискуя собственной жизнью

Начальник участка №2 Дороховского месторождения Иван Орлов во время рыбалки на реке Атер в поселке Щучье Озеро стал очевидцем того, как рыбак провалился под лед. Он пришел на рыбалку один, остановился в том месте, где река была глубокой, а лед тонким. Мужчина звал на помощь.

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«Я вышел из машины, и сразу встретил товарища. Он объяснил ситуацию в двух словах, и я побежал спасать тонущего. На производстве мы постоянно тренируемся, чтобы при необходимости оказать помощь», – рассказывает Иван Орлов. Первым делом он схватил из багажника трос для буксировки и подобрал с земли длинную ветку дерева. Потом Иван скинул с себя тяжелую верхнюю одежду и побежал на лед.

Герой действовал осторожно, чтобы не провалиться самому. Он полз по льду, стараясь равномерно распределять вес и создавать наименьшее давление. Подобравшись поближе, Иван с помощью ветки докинул конец троса до тонувшего. Благодаря своей решительности и четким действиям ему удалось достать рыбака и дотащить его до безопасного участка на льду. Там уже ему на помощь подоспели мужчины: совместными усилиями они перенесли пострадавшего на берег и оказали ему первую помощь, а затем передали медикам. Сейчас он находится в стационаре Октябрьской районной больницы, состояние мужчины удовлетворительное.

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