Экс-директор инвесткомпании «Витус» остался под стражей

Свердловский суд Перми продлил сроки содержания под стражей бывшему директору инвестиционной компании «Витус» Дмитрию Седову. Он будет содержаться в СИЗО до 9 мая 2025 года. Об этом сообщает «Эхо Перми».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Седов.

Дмитрий Седов.



Представитель ООО «Квадра групп» и экс-директор ИК «Витус» Дмитрий Седов был арестован 11 января. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Господин Седов был отправлен в СИЗО до 9 февраля. По версии СКР, в период с 2015 по 2016 год организацией под руководством обвиняемого в Кудымкаре были возведены жилые дома, не отвечающие требованиям безопасности, так как они были построены из блоков ячеистого бетона меньшей прочности.

Напомним, ООО «Квадра групп» выиграло объявленный властями Кудымкара аукцион на комплексное освоение территории в целях жилищного строительства в апреле 2015 года. По мнению администрации Кудымкарского муниципального округа, застройщик в рамках муниципального контракта возвел жилое здание с нарушениями, сокращающими нормативный срок службы строительных конструкций. При этом дефекты были выявлены в пределах гарантийного срока.