Компания, фигурирующая в деле Кушнарева, увеличила выручку до 19 млрд рублей

Ростовская компания «Т-Транс», фигурирующая в деле о взятке бывшего министра транспорта Дона Виталия Кушнарева, завершила 2024 год с выручкой почти 19 млрд руб. и чистой прибылью свыше 1,1 млрд руб. Такие данные приводит электронная система СПАРК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Организация специализируется на строительстве автомобильных дорог, основана в 2020 году.

По информации следствия, Виталий Кушнарев, занимая должность заместителя губернатора, требовал от компании 95 млн руб. за беспрепятственную приемку работ по государственным контрактам. Правоохранители установили, что часть требуемой суммы была передана должностному лицу. После этого чиновник был задержан.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 21 апреля Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приступит к рассмотрению уголовного дела Виталия Кушнарева. Его обвиняют не только в получении взятки, но и в незаконном хранении оружия.

Николай Аксенов