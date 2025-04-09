В Саратове Роскомнадзор с начала года заблокировал 26 групп в интернете.

В Саратове Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов 26 интернет-сообществ. Об этом на заседании в областной думе рассказал начальник Управления Роскомнадзора по региону Андрей Кащеев.

Глава ведомства подчеркнул, что в российском законодательстве отсутствует четкое определение запрещенной информации. «С начала 2025 года мы проанализировали 4271 выпуск СМИ. Выявили в интернете 26 групп, пропагандирующих противоправное поведение»,— перечислил господин Кащеев. Ссылки ведомство внесло в единый реестр запрещенных ресурсов. С представителями СМИ в РКН ограничиваются устными беседами, добавил чиновник.

«Управление осуществляет государственный контроль блокировки операторами связи внесенной в единый реестр запрещенных ресурсов информации, указанные мероприятия проводятся также ежедневно в отношении всех операторов связи, оказывающих услуги по доступу»,— добавил господин Кащеев. Он уточнил, что «данные о неисполнении операторами связи обязанностей в адрес управления не поступали».

Татьяна Смирнова