Горный парк «Стрела» откроется на «Роза Хутор» в межсезонье

13 апреля на курорте завершится горнолыжный сезон. Основные канатные дороги и аттракцион родельбан отправятся на техническую профилактику до 29 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресс-служба Розы Хутор Фото: ресс-служба Розы Хутор

Безопасность и техническая исправность объектов инфраструктуры являются безусловными приоритетами для «Роза Хутор». Поэтому в преддверии летнего сезона, в период с 14 по 28 апреля канатные дороги до Роза Пик («Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс») будут остановлены для проведения технической профилактики. В это же время аттракцион родельбан также пройдет регламентные работы.

Для отдыхающих в экскурсионном режиме продолжит работу канатная дорога «Стрела», на которой можно подняться из Роза Долины на отметку 1600 метров над уровнем моря. На этой высоте гостям курорта представится возможность посетить одноименный горный парк с разнообразными развлечениями и активностями. Здесь можно запечатлеть себя не только среди горных пейзажей, но и в креативно оборудованных фотозонах. На период межсезонья несколько альпак из парка «Пача Мама» временно переедут в вольер «Стрелы» — специально для общения со взрослыми и детьми. Также поступят и некоторые хаски из Хаски-хутора. Однако познакомиться здесь можно не только с наземными, но и с подводным обитателями. Звуки мирового океана в Морском тоннеле, перенесут всех желающих с высоты 1600 н.у.м. в почти настоящие глубоководные пространства. Такой эффект достигается благодаря соответствующему оформлению тоннеля и саунд-установке.

По понедельникам, вторникам и средам в горном парке «Стрела» планируются мастер-классы от студии «Олгиз» — по росписи камушков, живописи на холсте, созданию украшений. А детский центр «Время детства» в ежедневном режиме будет проводить свои занятия для детей. Вместе с аниматорами они смогут увлекательно провести время в обучении и активных играх.

В парке также откроется выставка горной техники. После изучения такого уникального и дорогостоящего экспоната как, например, машина для подготовки горнолыжных трасс – ратрака, гости могут отправиться уже за новыми гастрономическими впечатлениями в ресторан «Пастория».

С 29 апреля канатные дороги курорта, ведущие в Горную Олимпийскую деревню (1100 м) и на Роза Пик (2320 м) и аттракцион родельбан возобновят свою работу в обычном режиме. С этого момента на курорте официально стартует летний сезон 2025. Гостям вновь будет предложена разнообразная программа полноценного летнего отдыха.

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