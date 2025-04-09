Директор компании в Новошахтинске пойдет под суд за коммерческий подкуп
Следственный комитет направил в суд дело директора компании из Новошахтинска. 59-летний глава фирмы обвиняется в передаче 100 тыс. руб. менеджеру другого предприятия за урегулирование спора об авторских правах, сообщает пресс-служба регионального Следкома.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На время следствия обвиняемый находился под домашним арестом. Расследование проводилось при оперативной поддержке УФСБ России по Ростовской области.
Действия обвиняемого квалифицированы по пункту «б» части 3 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».