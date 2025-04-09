Молодежный центр в Пензе хотят капитально отремонтировать за 42 миллиона рублей

ГАУ «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» на ул. Кирова, 51 облцентра готовятся капитально отремонтировать. Соответствующий тендер стоимостью 42,5 млн руб. объявлен на портале «ЕИС Закупки».

Согласно проектной документации, площадь здания составляет более 4,6 тыс. кв. м, площадь помещений в рамках капремонта — 1,2 тыс. кв. м. На объекте предстоит заменить кровлю, внутри провести перепланировку, установить новые витражи, обновить напольное покрытие, облицовку стен и поставить новые двери. Также подрядчику требуется провести работы на коммуникационных сетях. Работы необходимо завершить до 30 сентября текущего года.

Подача заявок на участие в конкурсе продлится до 24 апреля. В аукционе могут принимать участие только представители малого и среднего предпринимательства (МСП). Итоги подведут 30 апреля.

Нина Шевченко