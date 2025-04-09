В Калтасинском районе расследована гибель животновода

Гострудинспекция в Башкирии завершила расследование гибели 40-летнего животновода, который работал в крестьянском (фермерском) хозяйстве предпринимателя Василия Зайникаева, сообщила пресс-служба ведомства.

По материалам дела 5 февраля на молочно-товарной ферме предпринимателя около деревни Новокильбахтино Калтасинского района работника прокрутило в измельчителе вместе с сеном. Работники обнаружили его останки при раздаче кормов. При судебно-химическом исследовании в мышце пострадавшего обнаружено 2,12 промилле этилового спирта.

Установлено, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации работ: не был обеспечен контроль за безопасной эксплуатацией оборудования, не отстранен от работы сотрудник в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, погибшего допустили к работе без проведения инструктажей по охране труда и не обеспечили средствами индивидуальной защиты.

Материалы расследования переданы в следственные органы, отмечается в релизе.

Майя Иванова