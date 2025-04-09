На посадку 203 лип в Уфе направят до 18 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 18 апреля выберет подрядчика озеленения с элементами ландшафтного дизайна, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 18,3 млн руб., он будет оплачен за счет бюджета города.

Работы необходимо проводить в течение двух календарных дней с момента направления заявки заказчиком, срок контракта — до конца года. Заказчик должен указать точное место посадки растений в заявке.

Требуется 65 саженцев сортовой мелколистной, 75 — крупнолистной липы и 63 европейской липы. Подрядчик должен выкопать 203 посадочных ямы, высадить деревья, вывезти мусор и негодную землю. При посадке саженцы должны быть с комом, упакованными в тару, для пересадки следует выбирать прохладные пасмурные дни или утренние и вечерние часы дня. После высадки растений их необходимо полить.

В августе 2024 года управление заключило контракт на высадку деревьев перед зданием администрации с ООО «Чистый путь» за 10 млн руб. подрядчик должен был высадить сербские ели, гортензии, разбить газон.

Майя Иванова