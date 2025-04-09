Самарская область присоединилась к акции «Монетная неделя»

В Самарской области в понедельник, седьмого апреля, стартовала акция «Монетная неделя», в ходе которой жители региона могут обменять накопившуюся мелочь на банкноты или положить деньги на счет без комиссии. Об этом сообщили в самарском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сдать можно любые монеты, находящиеся в обращении, и в любом количестве. Для скорости и удобства обмена лучше предварительно рассортировать их по номиналу»,— отмечается в сообщении.

В этом году сдать мелочь можно не только в банке, но и в магазинах нескольких торговых сетей.

В 2024 году на жители Самарской области в рамках акции вернули в оборот монеты на общую сумму в размере 6,8 млн руб.

«Как показала практика проведения акции в прошлые годы, у наших граждан скапливается много мелочи, которая лежит в копилках, карманах и не используется. В то же время в монетах нуждаются торгово-сервисные предприятия. Им важно вовремя восполнять недостающие номиналы, даже самые мелкие. Кроме того, возвращение монет из копилок жителей в оборот поможет сократить затраты на чеканку. Эти деньги снова начнут работать в экономике»,— отметил управляющий самарским отделением Алексей Колосков.

Сабрина Самедова