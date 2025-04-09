Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие автомобили признаны лучшими на международном конкурсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ferrari Фото: Ferrari

Накануне были названы самые красивые автомобили, появившиеся на свет в прошлом году. Международное жюри, в которое входят журналисты из дюжины стран, присудило премии Car Design Awards 2025. В номинации «Серийный автомобиль» победу одержал Ferrari 12 Cilindri. Название в переводе на русский обозначает «12 цилиндров». Помните, были времена, когда в именах моделей значились технические достижения конструкторов? Например, turbo. Это сейчас все двигатели наддувные, а тогда наличием такого способа увеличить мощность гордились. Так и здесь. 12-цилиндровыми когда-то были и «Мерседесы» S-класса, и «семерки» BMW. Но борьбы за экологию положила этому конец, и сегодня 12 цилиндров — и впрямь экзотика. Но приз был присужден жюри не за мотор, а за внешность, конечно. Ferrari 12 Cilindri — это такой симбиоз традиционных для марки из Маранелло форм, рожденных еще в 1950-е годы, и современных требований аэродинамики.

Ferrari, кстати, очень часто побеждают в этой номинации конкурса, но не всегда. Так, в прошлом году лучшим серийным автомобилем был признан электрокар Volvo EX30, а в 2021-м — Land Rover Defender 90. Кстати, красоту последнего отметило не только жюри: за последние годы мы с вами увидели не одну попытку китайских автомобильных компаний спародировать внешность «Дефендера».

Еще одна номинация — «Концепт-кар». Тут победу одержал Lotus Theory 1. Как отмечено в релизе, этот проект «не только черпал вдохновение в трех знаковых моделях прошлого — Type 72, Esprit и Eleven, но и остался верен бесконечным исследованиям Колина Чепмена по уменьшению количества деталей и, как следствие, веса автомобиля».

Наконец, третья номинация — это «Дизайнерский язык бренда» в целом. Тут жюри отметило работу команды Renault. Французской марке действительно за последний год удавалось не раз удивить публику. Надо сказать, что в жюри конкурса были представители КНР. Но вот китайских автомобилей среди претендентов на звания самых красивых не было ни одного.

Фотогалерея Самые красивые автомобили мира в 2025 году Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Награды Car Design Award Фото: Car Design Award Lotus Theory 1 Фото: Lotus DS SM Tribute Фото: DS Automobiles BMW Skytop Фото: BMW Jaguar Type 00 Фото: Jaguar Renault Embleme Фото: Renault Ferrari 12Cilindri Фото: Ferrari Bugatti Tourbillon Фото: Bugatti Kia EV3 Фото: KIA Логотип Renault Фото: Renault Следующая фотография 1 / 10 Награды Car Design Award Фото: Car Design Award Lotus Theory 1 Фото: Lotus DS SM Tribute Фото: DS Automobiles BMW Skytop Фото: BMW Jaguar Type 00 Фото: Jaguar Renault Embleme Фото: Renault Ferrari 12Cilindri Фото: Ferrari Bugatti Tourbillon Фото: Bugatti Kia EV3 Фото: KIA Логотип Renault Фото: Renault Смотреть

Дмитрий Гронский