«Приз был присужден жюри не за мотор, а за внешность, конечно»
Дмитрий Гронский — о победе Ferrari 12 Cilindri на Car Design Awards 2025
Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие автомобили признаны лучшими на международном конкурсе.
Фото: Ferrari
Накануне были названы самые красивые автомобили, появившиеся на свет в прошлом году. Международное жюри, в которое входят журналисты из дюжины стран, присудило премии Car Design Awards 2025. В номинации «Серийный автомобиль» победу одержал Ferrari 12 Cilindri. Название в переводе на русский обозначает «12 цилиндров». Помните, были времена, когда в именах моделей значились технические достижения конструкторов? Например, turbo. Это сейчас все двигатели наддувные, а тогда наличием такого способа увеличить мощность гордились. Так и здесь. 12-цилиндровыми когда-то были и «Мерседесы» S-класса, и «семерки» BMW. Но борьбы за экологию положила этому конец, и сегодня 12 цилиндров — и впрямь экзотика. Но приз был присужден жюри не за мотор, а за внешность, конечно. Ferrari 12 Cilindri — это такой симбиоз традиционных для марки из Маранелло форм, рожденных еще в 1950-е годы, и современных требований аэродинамики.
Ferrari, кстати, очень часто побеждают в этой номинации конкурса, но не всегда. Так, в прошлом году лучшим серийным автомобилем был признан электрокар Volvo EX30, а в 2021-м — Land Rover Defender 90. Кстати, красоту последнего отметило не только жюри: за последние годы мы с вами увидели не одну попытку китайских автомобильных компаний спародировать внешность «Дефендера».
Еще одна номинация — «Концепт-кар». Тут победу одержал Lotus Theory 1. Как отмечено в релизе, этот проект «не только черпал вдохновение в трех знаковых моделях прошлого — Type 72, Esprit и Eleven, но и остался верен бесконечным исследованиям Колина Чепмена по уменьшению количества деталей и, как следствие, веса автомобиля».
Наконец, третья номинация — это «Дизайнерский язык бренда» в целом. Тут жюри отметило работу команды Renault. Французской марке действительно за последний год удавалось не раз удивить публику. Надо сказать, что в жюри конкурса были представители КНР. Но вот китайских автомобилей среди претендентов на звания самых красивых не было ни одного.