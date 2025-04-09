Флюс вырос на откатах

В Хакасии суд рассмотрит уголовное дело директора литейного производства Саяногорского алюминиевого завода «Русала» Александра Пушина. По версии следствия, в 2016–2021 годах топ-менеджер получал «откаты» от компании-производителя металлургических флюсов за прохождение испытаний и аттестацию продукции для последующих ее поставок на завод. Инкриминируемая сумма подношений составила свыше 18 млн руб. Александр Пушин отрицает выдвинутые обвинения. Руководители химической компании, платившие «откаты», и два посредника активно сотрудничали со следствием и были освобождены от уголовной ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В суд Хакасии поступило дело директора литейного производства саяногорского завода «Русала»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В суд Хакасии поступило дело директора литейного производства саяногорского завода «Русала»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прокуратура Хакасии направила в суд дело руководителя одного из подразделений АО «Русал Саяногорск», который обвиняется в коррупции. В ведомстве не назвали данные фигуранта, по сведениям «Ъ-Сибирь», речь идет о директоре литейного производства Саяногорского алюминиевого завода 48-летнем Александре Пушине.

Это уголовное дело было возбуждено в июне 2024 года на основании материалов республиканского МВД и службы безопасности завода. По информации управления Следственного комитета России (СКР), в период с 2016-го по 2021 годы топ-менеджер через посредников получал «откаты» от руководителей московской химической производственной компании, выпускающей среди прочего флюсы для металлургии. Вознаграждение полагалось за прохождение испытаний и аттестацию продукции компании для последующих поставок на алюминиевый завод. Расследование установило, что за указанный период директору литейного производства предприятия «Русала» было передано в общей сложности более 18 млн руб. (максимальный «откат» составил 780 тыс. руб.)

В управлении СКР сообщили, что топ-менеджеру вменили в вину ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от семи до 12 лет) и заключили под стражу. Поскольку помимо срока данная статья УК предусматривает и крупный штраф, следователи добились ареста активов обвиняемого на сумму свыше 12 млн руб.: — это его сбережения, автомобиль Mercedes-Benz и просторная квартира в Абакане площадью 154 кв. м.

По данным источников, металлург вину не признал. После восьми месяцев в СИЗО его перевели под домашний арест. В конце марта 2025 года расследование было завершено, и дело поступило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В управлении СКР сказали, что руководителей московской химической производственной компании и двух посредников освободили от уголовной ответственности на основании примечания к ст. 204 УК РФ в связи с сотрудничеством со следствием и активным содействием в расследовании преступления.

В должности директора литейного производства Саяногорского алюминиевого завода Александр Пушин работает с 2017 года. Хакасские СМИ писали, что летом 2023 года он знакомил с производством побывавшего на заводе Максима Орешкина, бывшего в то время помощником президента РФ.

Константин Воронов