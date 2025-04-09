В Пензенской области на содержание ЛЭО, светофоров и камер потратят 167 млн руб

В Пензенской области планируют потратить 166,6 млн руб. на содержание элементов линий электроосвещения, светофоров, пунктов учета движения, средств видео- и метеообеспечения, автономных осветительных систем. Соответствующий тендер объявило управление автомобильных дорог «Большая Волга».

Надзор будет осуществляться за объектами на трассах М-5 «Урал», Р-207 Пенза — Балашов — Михайловка — автомобильная дорога Р-260, Р-208 Тамбов – Пенза и Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов. Задачи включают регулярное обслуживание, замену при необходимости и обеспечение сохранности всех элементов освещения. Также будет создана система для сбора данных о работе объектов, что позволит оперативно реагировать на неисправности.

К исполнению контракта подрядчику требуется приступить 1 июля текущего года. Срок завершения — 30 июня 2027 года. Победителя аукциона определят 12 мая.

Нина Шевченко