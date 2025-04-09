«Филип Бойт развеселил весь мир»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, чем запомнились миру экваториально-гвинейский пловец и кенийский лыжник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Обычно на Олимпийских играх представлены лучшие из лучших. Борьба за золото здесь не оставляет равнодушными даже людей, далеких от спорта. Но некоторые атлеты, с подачи руководства своих стран, разумеется, решили придерживаться олимпийского принципа «главное не победа, а участие». И надо же такому случиться — чудом прошли квалификационный отбор, чтобы в итоге стать посмешищем для всего мира.

В Сиднее в 2000 году Эрик Муссамбани из Экваториальной Гвинеи хотел выступить в состязаниях по плаванию на дистанции 100 м вольным стилем. Только вот к тому моменту он всего восемь месяцев как научился плавать. Конечно, пройти квалификацию Эрик точно бы не смог, но случилось невероятное. Его соперники перенервничали, рванули в воду раньше времени и были дисквалифицированы, а Муссамбани остался стоять на тумбе, потому что даже не знал, что нужно начинать заплыв после сигнала. В итоге в борьбе за медали он едва не утонул и проплыл стометровку с абсолютным антирекордом Игр — 1 мин 53 с, то есть более чем на минуту хуже победителя. Этот заплыв вошел в историю, только вот на родине спортсмена объявили позором нации.

Но подобные поражения не всегда завершались столь печально. Двумя годами ранее в Нагано мир развеселил кенийский лыжник Филип Бойт. В принципе даже словосочетание «кенийский лыжник» уже вызывает улыбку, а то, как этот парень шел по трассе, развеселило весь мир. Казалось, что лыжи ему мешают, что неудивительно, ведь до этого Бойт был бегуном на средние дистанции. Спортсмен преодолел 10 км на полтора часа позже всех. Но после финиша его ждала слава. Победитель Бьорн Дэли пожал кенийцу руку, а на родине его называли чемпионом. Удивительно, но Бойт продолжил выступать и на Олимпиаде в Турине в 2006-м пришел к финишу, обогнав пятерых. Тем не менее именно кениец получил звание самого медленного лыжника на планете.

Владимир Осипов