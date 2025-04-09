СИБУР открывает "Дом Полимеров" в Благовещенске

11 апреля 2025 года в Городском дворце культуры Благовещенска начинает работать «Дом Полимеров» - новое образовательно-просветительское пространство ведущей нефтегазохимической компании СИБУР. Работа региональной выставки продлится до 27 апреля.



Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Жители и гости города могут посетить выставку ежедневно, включая выходные дни, с 10:00 до 19:00 часов. Посещение выставки бесплатное для всех желающих. Экскурсии проводят профессиональные гиды из Москвы совместно со студентами местных профильных образовательных учреждений. Групповые экскурсии по предварительной записи на сайте домполимеров.рф

Торжественное открытие «Дома полимеров» в Благовещенске состоится 14 апреля в 13.30 часов.

Адрес: Благовещенск, Городской дворец культуры (ул.Седова, 98)

«СИБУР. Дом Полимеров» - крупнейшее образовательно-просветительское пространство в России о нефтегазохимии, демонстрирующее достижения отрасли. Павильон СИБУРа на ВДНХ был открыт 4 ноября 2023 г. в рамках международной выставки-форум «Россия». Московскую экспозицию «Дома Полимеров» посетили более 160 тыс. человек, среди них 6,5 тыс. школьников.

В течение 2025 года выставка в новом региональном формате поочередно будет работать в основных городах присутствия СИБУРа. Экспозицию уже посетили жители и гости Дзержинска и Кстово, и в течение года побывает в Благовещенске, Воронеже, Казани, Лазаревском, Сочи («Сириус»), Ноябрьске, Нижневартовске, Нягани, Томске, Свободном и Новом Уренгое.

Миссия проекта «СИБУР. Дом Полимеров» – познакомить широкую аудиторию с достижениями, производством и технологиями нефтегазохимической отрасли, а также сформировать устойчивый интерес к изучению химии среди школьников и студентов. Посетители больше узнают о личностях, внесших большой вклад в нефтехимию, познакомятся с востребованными профессиями, развеют мифы, связанные с использованием продуктов нефтегазохимии. Кроме того, в рамках экспозиции гости узнают, как полимер из химической формулы и маленькой гранулы превращается в привычные предметы быта и как внести свой вклад в заботу об окружающей среде и экологическую повестку.

Стержень работы выставки – образовательная программа «Учебный день», ориентированная на школьников среднего и старшего звена, которая поможет им получить актуальные знания о новых реалиях в нефтехимической отрасли: научных исследованиях, синтезе материалов будущего, работе с Big Data и информационными технологиями. Программа включает экскурсию по выставке и интерактивную лекцию «Нефтегазохимия».

В Республике Башкортостан предприятие СИБУРа – ПОЛИЭФ находится в Благовещенске и является крупнейшим в России производитель полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и терефталевой кислоты (ТФК). Терефталевая кислота (ТФК) используется для производства экологичных пластификаторов для напольных покрытий, игрушек и других изделий. Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) и ВторПЭТФ (гранулы Vivilen) применяется для изготовления пищевой упаковки для напитков и молочных продуктов, медицинских изделий, бытовой химии и синтетических тканей.

Пресс-служба АО «ПОЛИЭФ»

Справка: СИБУР ? крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру. СИБУР перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа и тем самым вносит вклад в снижение выбросов СО2 от их сжигания.