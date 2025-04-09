Самарский «Пегас-Агро» выпустил первый серийный опрыскиватель «Туман 4»

Самарское предприятие «Пегас-Агро» выпустило первый серийный опрыскиватель «Туман 4». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Завод специализируется на разработке и выпуске инновационной самоходной техники для агропромышленного комплекса — многофункциональных опрыскивателей-разбрасывателей «Туман». Машины предназначены для внесения минеральных удобрений и защиты растений. «Пегас-Агро» входит в топ-5 ведущих российских производителей сельскохозяйственной техники.

Продукция предприятия поставляется в Казахстан, Белоруссию и Узбекистан.

Андрей Сазонов