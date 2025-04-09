Почти треть ростовчан не видит профессионального роста на работе

Порядка 29% жителей донской столицы не видят профессионального роста на работе. К такому выводу в ходе опроса пришли аналитики сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Большинство ростовчан считает свои обязанности адекватными (76%), 18% оценивают их как слишком простые, лишь 4% – как очень сложные. Женщины чаще мужчин уверены в соответствии задач своему уровню (80% и 72% соответственно). Мужчины же в 1,5 раза чаще женщин жалуются на излишне простые рабочие задания (18 и 13%). А среди молодежи каждый пятый (19%) считает, что его способности позволяют справляться с более сложными задачами. Аналогичного мнения придерживается каждый четвертый специалист с доходом свыше 100 тысяч рублей (24%).

Участники исследования считают, что профессиональный рост на работе возможен в 55% случаях, чаще об этом говорили мужчины (57% против 53% женщин). Сотрудники до 35 лет видят возможности для развития чаще тех, кто старше (68%).

Профессиональное развитие — дело личное. 39% отмечают отсутствие поддержки руководства в этом вопросе. Только 35% ростовчан чувствуют заинтересованность работодателя в их развитии как специалиста.

Валентина Любашенко