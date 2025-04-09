Uniqlo наращивает прибыль, несмотря на ситуацию с тарифами

Аналитики, опрошенные исследовательской группой LSEG, прогнозируют, что японская компания Fast Retailing, которой принадлежит сеть магазинов одежды Uniqlo, покажет уверенный рост прибыли в завершившемся 28 февраля втором квартале 2025 финансового года. Эксперты ожидают, что чистая прибыль вырастет на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года и составит 126 млрд иен ($866 млн). Если прогноз окажется правильным, компания установит новый рекорд по квартальной прибыли. Предыдущий рекорд был показан в первом квартале 2025 финансового года, когда прибыль выросла на 7,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Логистические цепочки поставок в текстильной промышленности гораздо более гибкие, чем цепочки, например, в автопроме,— цитирует агентство Reuters независимого аналитика Марка Чедвика.— Короче говоря, если американские тарифы и окажут негативное воздействие на продажи Fast Retailing в ближайшие 12 месяцев, то это произойдет в гораздо меньших масштабах, чем в случае с другими крупными японскими экспортерами, такими как Nintendo или Toyota».

Евгений Хвостик