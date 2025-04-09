Зарубежные СМИ: Что предпримут страны в ответ на пошлины США?

Дональд Трамп заявил об унижении иностранных лидеров в их попытках снизить пошлины. При этом президент США отметил, что переговоры возможны только с ним лично. Об этом Трамп сказал, выступая на ужине Национального республиканского комитета в Вашингтоне. Кроме того, он обвинил в манипуляциях Пекин и заявил, что снижение курса юаня — это нечестная игра со стороны Китая и попытка добиться компенсации за пошлины. Как передает CNN, Трамп уверен, что его тарифная война со всем миром — это вовсе не война, потому что иностранные лидеры готовы на все, только чтобы добиться сделки по тарифам. Ведущие мировые СМИ обсуждают, что именно готовы предпринять страны, пострадавшие от пошлин Дональда Трампа. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

Повышенные пошлины США вступили в силу 9 апреля, пошатнули всеобщий порядок и в очередной раз обвалили мировые индексы. Американские Dow Jones и S&P 500 завершили в минусе четвертую сессию подряд. Продолжили падение индексы азиатских бирж, пишет The New York Times.

Как рассказали Reuters экономисты, цены взлетят на все — от кроссовок до вина, но американцы увидят это не сразу. Товары, которые прибудут в США до конца мая освобождены от новых пошлин. Дверь для переговоров Соединенные Штаты пока не закрывают. Как сообщает агентство, Дональд Трамп похвастался, что иностранные лидеры один за одним стремятся заключить торговые сделки, и он все еще рассчитывает, что Пекин проявит такую же заинтересованность.

Администрация Трампа запланировала переговоры с двумя близкими союзниками и крупными торговыми партнерами США — Южной Кореей и Японией, а Еврокомиссия возлагает большие надежды на премьер-министра Италии. Джорджа Мелони должна посетить Вашингтон на следующей неделе. Но есть нюанс: представители Белого дома дали понять, что не готовы торговаться насчет тарифов, а сделки, предложенные иностранными лидерами, должны быть выгодны для американских производств и фермеров, замечает The New York Times.

Тем временем другие страны прорабатывают план Б на случай, если договориться с Соединенными Штатами не получится. Южная Корея, по данным Reuters, объявила о мерах экстренной поддержки своего автомобильного сектора, включая финансовую помощь, снижение налогов и субсидии для стимулирования внутреннего спроса. Возможно и расширение рынков.

Тревогу из-за хаоса испытывают не только инвесторы, но и законодатели-республиканцы. Они пытаются оказать давление на администрацию Трампа, просят предоставить подробную информацию о стратегии тарифной политики, подталкивают президента к переговорам. Но их сомнения не приводят к решительным действиям, они боятся критиковать масштабные изменения Дональда Трампа, заключает The Washington Post.

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