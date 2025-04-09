В Оренбуржье оглашен приговор по делу о хищении 15 млн рублей на ремонт дороги

В Оренбурге двое подсудимых признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Преступление связано с хищением из регионального бюджета более 15,3 млн руб. на ремонт дороги в регионе. Об этом сообщает прокуратура.

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Фигурантам уголовного дела назначено наказание в виде трех и четырех лет колонии общего режима соответственно. Кроме того, каждый из них должен будет выплатить штраф на сумму 800 тыс. руб. Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденных похищенной суммы.

На процессе выяснилось, что в 2019 году подсудимые выступили в качестве субподрядчиков для ремонта гравийной дороги в Матвеевском районе Оренбуржья. Для работ они использовали материалы из ближайшего карьера, которые не соответствовали техническим требованиям документации.

Заказчиком работ выступило главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области, представителей которого обвиняемые ввели в заблуждение насчет качества ремонта покрытия и использованных для этого материалов. Для этого они представили протоколы испытаний с недостоверными сведениями.

Георгий Портнов