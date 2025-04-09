В Соцфонде опровергли сообщение о задержании сына главы ПФР Ставрополья

Социальный фонд России опроверг информацию о причастности сотрудников ставропольского отделения ведомства к уголовному делу Тимура Кириченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: газета.ru Фото: газета.ru

«Задержанный Тимур Кириченко не имеет никакого отношения к системе Социального фонда России и не состоит в родстве с сотрудниками фонда. У упомянутой в публикациях Екатерины Кириченко двое детей и обе дочери»,— пояснили в Соцфонде.

Ряд СМИ и Telegram-каналов ранее распространили сведения о задержании в Москве росгвардейцами сына руководителя управления СФР по Ставропольскому краю с наркотическими веществами.

«Распространение ложной информации является нарушением законодательства РФ. СФР оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы для защиты репутации своих работников»,— заявили в ведомстве.

Николай Аксенов