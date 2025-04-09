Замначальника отдела полиции Магнитогорска будут судить за получение взятки

Орджоникидзевским межрайонным следственным отделом по Магнитогорску СУ СКР по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника отдела полиции района Кайрата Бурантаева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР по региону.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Кайрат Бурантаев и его начальник Константин Пензин получили взятку от предпринимателя в виде услуг имущественного характера на сумму не менее 77 тыс. рублей взамен на общее покровительство и совершение незаконных действий. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с работниками оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по региону, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», начальника отдела и его заместителя задержали в сентябре прошлого года. Господина Пензина обвиняют по аналогичным статьям.

Виталина Ярховска